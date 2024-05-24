Video Dünya Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video
Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video

Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video

24.05.2024 | 12:17

Ukrayna'nın Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a füzeli saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Simferopol şehrini füzeyle hedef aldığını duyurdu. Aksyonov, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir füzenin de Aluşta yakınlarındaki boş bir binaya isabet ettiğini aktardı.
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