Video Dünya Böyle dolandırıcılık görülmedi! Anlamak neredeyse imkansız: Deniz manzaralı diye tuttuğu oda bakın nasıl çıktı | Video
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Anlamak neredeyse imkansız: Deniz manzaralı diye tuttuğu oda bakın nasıl çıktı | Video

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Anlamak neredeyse imkansız: Deniz manzaralı diye tuttuğu oda bakın nasıl çıktı | Video

28.05.2024 | 12:08

Arjantinli bir kadın İtalya'da deniz kenarı bir oda için adeta bir servet ödediğini ancak odaya gittiğinde görüklerine inanamadığını söyledi. Odada onu bekleyen manzarayı bir videoyla sosyal medyada paylaşan kadın, başta her şeyin normal göründüğü odadaki kandırmacayı böyle gözler önüne serdi.

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