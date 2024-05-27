Peru’da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı: 4 ölü | Video
Peru’nun La Oroya şehrinde yolcu otobüsü ile kargo treninin hem zemin geçitte çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Polis, kazanın meydana geldiği bölgede hız sınırı ve tren geçiş yolu işaretlerinin bulunduğunu aktardı.
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