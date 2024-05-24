Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde inişe geçen bir helikopter, kontrolünü kaybederek bir süre kendi etrafında dönüp pist dışındaki araziye iniş yaptı.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, helikopterin kontrolden çıktığını gören görevli ve yolcuların pistten kaçmaya başladığı görüldü. Helikopterin iniş yapmasının ardından ise görevliler hızla helikopterin yanına ulaştı.
Rudraprayag bölge yetkilisi Saurabh Gaharwar olayla ilgili yaptığı açıklamada, ilk incelemeler sonucunda helikopterin iniş yaptığı sırada motorunda teknik bir sorun yaşandığının tespit edildiğini belirterek, "Pilot soğukkanlılığını korudu ve verdiği hızlı kararla büyük bir kazayı önledi" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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