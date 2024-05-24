Video Dünya Çin Savunma Bakanlığı: "Tayvan lideri ateşle oynuyor" | Video
Çin Savunma Bakanlığı:

Çin Savunma Bakanlığı: "Tayvan lideri ateşle oynuyor" | Video

24.05.2024 | 13:52

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, askeri tatbikatın ikinci gününde yaptığı açıklamada Tayvan lideri Lai Ching-te’nin bölgeyi savaş tehlikesine doğru sürüklediğini belirterek, “Bu tamamen ateşle oynamaktır ve ateşle oynayanlar sonunda yanacaktır” dedi. Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi görüldüğünü duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın çevresinde dün başlattığı kapsamlı askeri tatbikat ikinci ve son gününde devam ediyor. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Tayvan çevresindeki tatbikatların bölgede gerilimi artırdığı ve endişe verici olduğu söylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Wu, tatbikatta kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinden oluşan birliklerin ortak muharebe kabiliyetinin test edildiğini belirtti. Wu ayrıca, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin göreve gelir gelmez "iki devlet teorisini" öne sürerek, güç kullanarak ve dış güçlere güvenerek Tayvan'ın bağımsızlığını elde etmeye çalışıp tek Çin ilkesine ciddi şekilde meydan okuduğunu vurguladı. Lai'nin bölgeyi savaş tehlikesine doğru sürüklediğini belirten Wu, "Bu tamamen ateşle oynamaktır ve ateşle oynayanlar sonunda yanacaktır" ifadelerini kullandı.

Wu, "Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır ve Tayvan sorununun nasıl çözüleceği 1.4 milyardan fazla Çinliyi ilgilendiren bir konudur" diyerek, ordunun Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü somut eylemlerle savunacağını kaydetti. Wu, "Ayrılıkçı güçlerin her provokasyonuyla karşı önlemlerimiz, anavatanın tamamen yeniden birleşmesi gerçekleşene kadar bir adım daha ilerleyecektir" dedi. Wu, "Tamamen makul, meşru ve gerekli olan Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlar, ayrılıkçı güçlerin küstahlığına son vermeyi ve dış güçlerin müdahalesini caydırmayı amaçlıyor" dedi.
Çin Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua da yaptığı açıklamada, "Tayvan lideri göreve gelir gelmez 'tek Çin' ilkesine meydan okudu" ifadelerini kullandı.

"ADA ÇEVRESİNDE ÇİN'E AİT 49 UÇAK, 26 GEMİ TESPİT EDİLDİ"
Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 06.00'ya kadar Tayvan etrafında Çin'e ait 49 uçak, 19 savaş gemisi ve 7 sahil güvenlik gemisi görüldü. Uçaklardan 35'i Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçerek Tayvan Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdi. Tayvan ordusu durumu takip edip yanıt verdi" ifadeleri kullanıldı.

"TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIK EYLEMLERİNE KARŞI GÜÇLÜ BİR CEZALANDIRMA"
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı, Tayvan lideri Lai'nin yemin ederek göreve başlamasından 3 gün sonra Tayvan Boğazı'nda, adanın kuzey, güney ve doğusunda, Kinmen, Matsu, Wuqiu ve Dongyin adalarının çevresinde müşterek askeri tatbikat başlatıldığını duyurmuştu. "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen ve iki gün sürecek olan tatbikatların müşterek deniz-hava muharebesine hazırlık devriyesi, müşterek muharebe alanı ele geçirme ve kilit hedeflere ortak hassas saldırılar üzerinde yoğunlaştığı, Tayvan çevresindeki alanlarda devriyeyi ve birliklerin gerçek muharebe kabiliyetini test etmek için ada zincirinin içinde ve dışında entegre operasyonları da içerdiğini aktarmıştı. Tatbikatların aynı zamanda "Tayvan'ın bağımsızlık eylemlerine karşı güçlü bir cezalandırma ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı sert bir uyarı" işlevi gördüğü vurgulamıştı.

Çin ordusu tatbikatların Tayvan'ı kuşatacak şekilde gerçekleştirildiğini gösteren bir fotoğraf yayınlarken, tatbikatlar ilk kez Çin kıyılarına yakın adaları da kapsıyor. Pekin yönetimi, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayan adanın yeni lideri Lai Ching-te'yi Tayvan'ın bağımsız olduğunu ifade eden sözleri nedeniyle "ayrılıkçı" ve "sorun çıkaran" olarak nitelendirmişti.

ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI
Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamas: “İsrail askerleri Gazze’de esir alındı” | Video 00:19
Hamas: “İsrail askerleri Gazze’de esir alındı” | Video 26.05.2024 | 12:11
Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü: Çok sayıda kişiye gözaltı | Video 05:53
Berlin'de Filistin’e destek yürüyüşü: Çok sayıda kişiye gözaltı | Video 26.05.2024 | 08:41
Romanya’da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video 08:59
Romanya'da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video 24.05.2024 | 15:54
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 02:33
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 24.05.2024 | 15:10
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 02:33
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 24.05.2024 | 14:55
Ukrayna’dan Kırım’a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 00:25
Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 24.05.2024 | 12:17
Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan lideri ateşle oynuyor | Video 01:12
Çin Savunma Bakanlığı: "Tayvan lideri ateşle oynuyor" | Video 24.05.2024 | 13:52
Ukrayna’dan Kırım’a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 00:25
Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 24.05.2024 | 12:32
Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan ’kırışıklık karşıtı pipet’... | Video 00:10
Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan 'kırışıklık karşıtı pipet'... | Video 24.05.2024 | 10:00
Çin’de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:57
Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 14:43
Çin’de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:57
Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 15:39
Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu | Video 02:07
Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu | Video 23.05.2024 | 10:56
Meksika’da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 01:41
Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 23.05.2024 | 10:56
Meksika’da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 01:41
Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 23.05.2024 | 10:21
Blinken, bu kez Temsilciler Meclisi’nde protesto edildi: Blinken’i tutuklamanız gerekiyor, beni değil | Video 00:38
Blinken, bu kez Temsilciler Meclisi’nde protesto edildi: "Blinken’i tutuklamanız gerekiyor, beni değil" | Video 23.05.2024 | 08:49
Yapay zekaya rüyaların neye benzediği soruldu! Ortaya çıkan görüntülere inanamayacaksınız... | Video 00:20
Yapay zekaya rüyaların neye benzediği soruldu! Ortaya çıkan görüntülere inanamayacaksınız... | Video 22.05.2024 | 15:26
SpaceX, ABD’nin casus uydularını yörüngeye gönderdi | Video 03:58
SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi | Video 22.05.2024 | 14:29
Gazzeliler içme suyu için saatlerce sıra bekliyor | Video 03:04
Gazzeliler içme suyu için saatlerce sıra bekliyor | Video 22.05.2024 | 12:41
Tayland’da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 10:42
Tayland’da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 09:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA