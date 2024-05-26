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Tel Aviv’de 80 bin kişi Netanyahu hükümetine karşı toplandı | Video

Tel Aviv’de 80 bin kişi Netanyahu hükümetine karşı toplandı | Video

26.05.2024 | 15:23

İsrail’in başkenti Tel Avvi’de gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilere 80 bin kişi katılırken, polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

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İsrail'de hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Ülkenin farklı noktalarında toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini İsrailli esirleri yalnız bırakmakla suçladı. Eyleme katılan esirlerin aileleri, İsrail'in anlaşma yapmadan savaşı bitirmek zorunda kalacağını uyarısında bulundu. Eylemciler Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görevden alınması, erken seçimlere gidilmesi ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu. Kudüs, Hayfa, Caesarea ve Rehovot'ta gerçekleştirilen gösterilerin yanı sıra başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestoda tansiyon yükseldi. Tel Aviv'deki eyleme 80 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü önünde toplanan İsrailli esirlerin yakınlarından Einav Zangauker, "Anlaşma şartlarının değişmediğini ve savaş sona ermeden bir anlaşma olmayacağını anlamalıyız. Eğer hükümet bir anlaşmaya varmazsa İsrail sonunda rehineler geri verilmeden savaşı bitirmek zorunda kalacak" dedi.

TEL AVİV'DE İSRAİL POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE
Tel Aviv'de bulunan Demokrasi Meydanı'ndaki eyleme esirlerin fotoğrafları ile katılan göstericiler ile polis arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Netanyahu için "istifa" sloganları atan göstericiler polisin "dağılın" uyarısına uymayınca arbede çıktı. Eylemcilere tazyikli su ile müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olaylarda 1 kişi de yaralandı.

KUDÜS'TE NETANYAHU KARŞITI PROTESTO
Kudüs'teki protestoların adresi Paris Meydanı'ndaki Netanyahu'nun konutunun önü oldu. Yüzlerce İsrailli Netanyahu ve hükümetini protesto etti. Esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan eylemciler Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı.

"NETANYAHU TÜM KAYNAKLARINI SADECE HAYATTA KALMAK İÇİN KULLANIYOR"
Eski Knesset Üyesi Yair Golan ise Rehovot'ta katıldığı protestoda yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun yıllardır karar almaktan kaçtığını söyleyerek, "Statükonun kralı. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve hiçbir şeyi düzeltmek için harekete geçmeyecek. Netanyahu, tüm kaynaklarını sadece hayatta kalmak için kullanıyor" dedi. "Netanyahu'nun zor kararlar almaktan korkması ülke tarihindeki en kötü başarısızlıklar serisine yol açtı" diyen Golan, 7 Ekim'in ise Netanyahu'nun kaçtığı zor ancak gerekli kararlar sonucu olduğunu söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tarafından elde edilen son verilere dayanarak yayınladığı son açıklamada 37 esirin öldüğü kaydedildi.

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