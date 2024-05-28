Video Yaşam Hakkari’de 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi | Video
Hakkari’de 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi | Video

Hakkari’de 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi | Video

28.05.2024 | 16:48

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesinde araç ile uyuşturucu madde teslimatı yapılacağının duyumu alınmış olup, yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon icra eden ekipler tarafından şüpheli araç durdurulmuş ve araçta yapılan aramada, 3 adet çuval içerisinde 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirilmiş, adli işlemlere başlanılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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