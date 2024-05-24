Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Simferopol şehrini füzeyle hedef aldığını duyurdu. Aksyonov, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir füzenin de Aluşta yakınlarındaki boş bir binaya isabet ettiğini aktardı.