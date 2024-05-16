Bahar Kaban’ı sokak ortasında katletti: Cinayet sonrası kan donduran mesaj!
İstanbul'da 28 yaşındaki Bahar Kaban, düğününe bir ay kala eski nişanlısı tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan caninin cinayet sonrası genç kızın ailesine gönderdiği mesaj dehşete düşürdü!
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