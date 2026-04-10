Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 10.04.2026 | 09:10 Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik İhalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenlendi. Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediye de de arama yapıldığı öğrenildi.Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.