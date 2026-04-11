Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmada ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 tutuklama | Video

11.04.2026 | 08:55

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Nitelikli dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız da bu soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan'da ise CHP'li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

GÖZALTI GEREKÇESİ KURBAN BAĞIŞLARI

Dün de Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi oldukları belirtildi. Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV Vakfı'na yönelik geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu belirtildi. Dün 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız da adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi. 4 şüpheli de sorgularında suçlamaları reddetti.

TANJU ÖZCAN, 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarını kurban kesimi için değerlendirmeyip, BOLSEV'e aktarıldığı iddiasıyla 4 şüpheli, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir tutuklandı. 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız'ın da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

Yenişehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 01:00
Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 10.04.2026 | 09:10
Çorbacıda makam gerginliği! Hizmetten memnun kalmayan CHP’li Nadir Ataman garsonla tartıştı, yaka paça dışarı atıldı | Video 01:08
Çorbacıda makam gerginliği! Hizmetten memnun kalmayan CHP'li Nadir Ataman garsonla tartıştı, yaka paça dışarı atıldı | Video 10.04.2026 | 08:57
Çatak’ta toprak kayması: 2 katlı ev hasar gördü 00:36
Çatak'ta toprak kayması: 2 katlı ev hasar gördü 09.04.2026 | 19:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar 14:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar 09.04.2026 | 19:17
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı | Video 00:27
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı | Video 09.04.2026 | 11:25
Konsolosluk saldırısına ait keşif görüntüleri ortaya çıktı 01:02
Konsolosluk saldırısına ait keşif görüntüleri ortaya çıktı 08.04.2026 | 21:42
Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz | Video 01:25
Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: "Memnuniyet duyuyoruz" | Video 08.04.2026 | 14:28
Türkiye’nin stratejik altın hamlesi: Berat Albayrak döneminde yurtdışındaki altın rezervleri Türkiye’ye getirildi | Video 04:22
Türkiye'nin stratejik altın hamlesi: Berat Albayrak döneminde yurtdışındaki altın rezervleri Türkiye'ye getirildi | Video 08.04.2026 | 10:49
Diyarbakır’da oto tamir dükkanında yangın 00:47
Diyarbakır’da oto tamir dükkanında yangın 07.04.2026 | 21:57
Teröristlerin saldırıya hazırlık anları A Haber’de! 03:10
Teröristlerin saldırıya hazırlık anları A Haber'de! 07.04.2026 | 20:14
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 39:58
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 07.04.2026 | 13:22
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 09:03
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 07.04.2026 | 15:04
SON DAKİKA | İstanbul İsrail Konsolosluğu’na silahlı saldırı anı kamerada | Video 01:12
SON DAKİKA | İstanbul İsrail Konsolosluğu'na silahlı saldırı anı kamerada | Video 07.04.2026 | 13:23
Son dakika... Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyonda ele geçirilen milyonlarca rüşvet parası ortaya çıktı | Video 00:40
Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda ele geçirilen milyonlarca rüşvet parası ortaya çıktı | Video 07.04.2026 | 09:55
Son dakika... ’Karagümrük çetesine’ operasyon: 28 gözaltı | Video 00:23
Son dakika... 'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 08:55
Son dakika... Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonundan ilk görüntüler | Video 01:20
Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet operasyonundan ilk görüntüler | Video 07.04.2026 | 08:49
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:27
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video 07.04.2026 | 07:57
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’e önemli açıklamalar! 32:04
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'e önemli açıklamalar! 06.04.2026 | 23:29
Trump’tan yeni açıklama: İran bir gecede yok edilebilir 19:43
Trump'tan yeni açıklama: İran bir gecede yok edilebilir 06.04.2026 | 21:10

