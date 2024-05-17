Video Dünya Texas’ı hortum vurdu: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video
Texas’ı hortum vurdu: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video

Texas’ı hortum vurdu: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video

17.05.2024 | 12:53

ABD’nin Texas eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

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ABD'nin güneyindeki Texas eyaletini hortum vurdu. Houston şehrinde evlerin ve binaların camları kırılırken, bir gece kulübü kısmen yıkıldı, bir otelin çatısı uçtu. Fırtınanın enkaz parçalarını savurmasıyla şehirde ortalık savaş alanına döndü. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, şehir merkezinin ve ticari bölgelerin çoğunun devrilen elektrik hatları ve kırılan camlarla dolu olduğunu, şehrin her yerinde trafik ve sokak lambalarının söndüğünü aktardı. Whitmire, "Şu anda 800 binden fazla ev elektriksiz durumda" dedi.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena ise, vinç ve ağaç devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Devlet okullarında bugün eğitime ara verilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi şiddetli yağışlar nedeniyle Houston için sel uyarısı yayınladı.

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