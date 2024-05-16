Gazze’de can kaybı 35 bin 272’ye yükseldi | Video 16.05.2024 | 14:32 İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 272’ye, yaralananların sayısı ise 79 bin 205’e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara 223 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35 bin 272'ye, yaralı sayısının da 79 bin 205'e yükseldiği belirtildi.