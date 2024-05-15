Video Dünya Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video

15.05.2024 | 16:32

Slovakya Başbakanı Robert Fico, toplantıdayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Fico saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

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