Afganistan'da askeri helikopter düştü | Video
Afganistan’ın Ghor vilayetinde askeri bir helikopter nehir kıyısına düştü.
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