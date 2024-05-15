Afganistan'da askeri helikopter düştü | Video

Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor vilayetinin Firoz Koh kentinde askeri helikopter, Harirud Nehri'nin kıyısına düştü. Kazanın ardından çevre sakinleri bölgeye koştu. Kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.