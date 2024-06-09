Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!
Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü oyuncu Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile birlikte! Merve Dizdar ve Cihan Ayger, bugün dünyaevine girdi. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, bugün düzenlenen nikahla birlikte hayatlarını birleştirdi. Ünlü çiftin nikahına ünlü isimler de katıldı. İşte Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in nikahından kareler!
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