İslahiye'de korkutan yangın
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ayrı noktada başlayan arazi yangını 3 saattir söndürülemiyor. İslahiye Devlet Hastanesi ile İslahiye Cezaevi yakınındaki arazilerde devam eden yangının bu iki kuruma sıçramaması için Gaziantep’ten takviye itfaiye ve UMKE ekipleri gönderildi. İslahiye Kaymakamlığı da traktörlerinde pulluk olan vatandaşlara çağrıda bulunarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmalarını istedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
İstek parça saldırısında çarpıcı gelişme: Vurulan kişi bakın kim çıktı! 07.06.2024 | 23:14
00:14
İslahiye'de korkutan yangın 07.06.2024 | 23:15
02:51
00:51
Çanakkale’nin simgesi ‘Dur Yolcu’ yazısının Türk bayrağı ve direği yenilendi 07.06.2024 | 18:15
05:04
Melih Altınok | Bir gelemediniz Sayın Putin 07.06.2024 | 16:21
05:07
Mahmut Övür | Kafka'nın şehrinde Türk parkı 07.06.2024 | 16:19
02:32
Haşmet Babaoğlu | İlle de itiraf edeceklerse... 07.06.2024 | 16:13
04:26
Dilek Güngör | Boş eve vergi 07.06.2024 | 16:11
10:05
00:56
01:57
00:34
03:43
Ankara'da reklam panosu devrildi: 1 ölü! 07.06.2024 | 00:06
00:45
Cemal Reşit Rey'de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı! 06.06.2024 | 23:46
03:03
SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu 06.06.2024 | 23:34
00:49
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı 06.06.2024 | 23:14
00:43
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi 06.06.2024 | 23:13
22:43
Son dakika! Başkan Erdoğan: Özbekistan'la ticari hedef 5 milyar dolar 06.06.2024 | 20:45
00:44
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü | Video 06.06.2024 | 15:46
01:15
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Festivali'nde SABAH TV'ye konuştu | Video 06.06.2024 | 14:47