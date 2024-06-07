Video Haber İslahiye'de korkutan yangın
İslahiye'de korkutan yangın

İslahiye'de korkutan yangın

07.06.2024 | 23:15

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ayrı noktada başlayan arazi yangını 3 saattir söndürülemiyor. İslahiye Devlet Hastanesi ile İslahiye Cezaevi yakınındaki arazilerde devam eden yangının bu iki kuruma sıçramaması için Gaziantep’ten takviye itfaiye ve UMKE ekipleri gönderildi. İslahiye Kaymakamlığı da traktörlerinde pulluk olan vatandaşlara çağrıda bulunarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmalarını istedi.

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