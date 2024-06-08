Katil İsrail mülteci kampına saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

Son dakika haberi... İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 40 kişi öldü. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi.