İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu: 39 ölü | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.
"İSRAİL İŞGALİNİN BU KATLİAMLARI, SOYKIRIM SUÇUNUN DEVAM ETTİĞİNİN AÇIK BİR KANITI"
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin bu katliamları sürdürmesi, Gazze Şeridi'nde sivillere ve yerinden edilenlere yönelik soykırım ve etnik temizlik suçunun devam ettiğinin açık bir kanıtıdır. İsrail işgalinin bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesini kınıyor, ABD'nin İsrail işgaline çanak tutmasını, silahlarla askeri destek vermesini ve bu soykırımın devamına yeşil ışık yakmasını kınıyoruz. İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail işgalini ve ABD yönetimini sorumlu tutuyor, tüm dünyayı bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-ABD saldırganlığını kınamaya çağırıyoruz. Uluslararası topluma ve tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımın durdurulması için İsrail işgaline baskı yapma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise hava saldırısında okul içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Hamas'ın hedef alındığı öne sürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu: 39 ölü | Video 06.06.2024 | 10:57
02:59
İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu: 39 ölü | Video 06.06.2024 | 10:45
04:56
İsrail'den yine katliam! Sivillerin sığındığı okulu bombaladılar | Video 06.06.2024 | 09:30
01:25
İsrail, Bureij ve Deir el-Balah'ın doğusuna saldırı başlattı | Video 05.06.2024 | 15:43
00:48
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı | Video 05.06.2024 | 15:24
01:06
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı | Video 05.06.2024 | 10:58
00:25
01:02
01:04
Hawaii'deki Kilauea Yanardağında patlama | Video 04.06.2024 | 11:13
01:44
İran’da cumhurbaşkanlığı adaylığı için 278 isim başvuruda bulundu | Video 04.06.2024 | 10:07
00:37
Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video 04.06.2024 | 08:50
03:40
06:03
Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu | Video 03.06.2024 | 12:39
03:40
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı | Video 03.06.2024 | 12:38
01:14
İsrail jetleri Türkiye sınırına 35 km mesafede saldırı düzenledi | Video 03.06.2024 | 12:35
09:12
Meksika’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı | Video 03.06.2024 | 08:47
02:19
Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video 01.06.2024 | 16:05
00:27
00:05