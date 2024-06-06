Video Dünya Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı | Video
Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı | Video

Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı | Video

06.06.2024 | 11:13

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde Ulusal Otoyolda Karaçi'den Ketta şehrine giden ve 28 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldı. Sefer sırasında aniden yanmaya başlayan otobüsü söndürmek için itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiği, ekiplerin mahsur kalan yolcuları araçtan çıkardığı kaydedildi. Birçok yolcu ise yanan otobüsten dışarı atlayarak kurtuldu.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kısa bir süre içerisinde söndürdüğü, olayın yaşandığı otoyolun ise geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendi köpeğinin saldırısında böyle can verdi! Çok mutluyuz videosu hayatına mal oldu: İşte o görüntüler... 00:15
Kendi köpeğinin saldırısında böyle can verdi! "Çok mutluyuz" videosu hayatına mal oldu: İşte o görüntüler... 06.06.2024 | 12:18
Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı | Video 01:13
Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı | Video 06.06.2024 | 11:13
İsrail ordusu Gazze’de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu: 39 ölü | Video 02:59
İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu: 39 ölü | Video 06.06.2024 | 10:57
İsrail ordusu Gazze’de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu: 39 ölü | Video 02:59
İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu: 39 ölü | Video 06.06.2024 | 10:45
İsrail’den yine katliam! Sivillerin sığındığı okulu bombaladılar | Video 04:56
İsrail'den yine katliam! Sivillerin sığındığı okulu bombaladılar | Video 06.06.2024 | 09:30
İsrail, Bureij ve Deir el-Balah’ın doğusuna saldırı başlattı | Video 01:25
İsrail, Bureij ve Deir el-Balah'ın doğusuna saldırı başlattı | Video 05.06.2024 | 15:43
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı | Video 00:48
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı | Video 05.06.2024 | 15:24
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı | Video 01:06
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı | Video 05.06.2024 | 10:58
İsraillilerin girişi yasaklandı! Maldivler plajlarında çarpıcı tabela | Video 00:25
İsraillilerin girişi yasaklandı! Maldivler plajlarında çarpıcı tabela | Video 04.06.2024 | 15:54
Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama: Alarm seviyesi arttırıldı | Video 01:02
Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama: Alarm seviyesi arttırıldı | Video 04.06.2024 | 13:03
Hawaii’deki Kilauea Yanardağında patlama | Video 01:04
Hawaii'deki Kilauea Yanardağında patlama | Video 04.06.2024 | 11:13
İran’da cumhurbaşkanlığı adaylığı için 278 isim başvuruda bulundu | Video 01:44
İran’da cumhurbaşkanlığı adaylığı için 278 isim başvuruda bulundu | Video 04.06.2024 | 10:07
Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video 00:37
Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video 04.06.2024 | 08:50
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı! Yahudilerden karşıt gösteri | Video 03:40
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı! Yahudilerden karşıt gösteri | Video 03.06.2024 | 11:32
Claudia Sheinbaum, Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı oldu | Video 06:03
Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu | Video 03.06.2024 | 12:39
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı | Video 03:40
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı | Video 03.06.2024 | 12:38
İsrail jetleri Türkiye sınırına 35 km mesafede saldırı düzenledi | Video 01:14
İsrail jetleri Türkiye sınırına 35 km mesafede saldırı düzenledi | Video 03.06.2024 | 12:35
Meksika’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı | Video 09:12
Meksika’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı | Video 03.06.2024 | 08:47
Paris’te Gazze’ye destek gösterisi | Video 02:19
Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video 01.06.2024 | 16:05
Videosu izlensin diye insanlığını kaybetti! Evsiz kadın boğulmaktan son anda kurtuldu: Saniye saniye kayda aldı 00:27
Videosu izlensin diye insanlığını kaybetti! Evsiz kadın boğulmaktan son anda kurtuldu: Saniye saniye kayda aldı 31.05.2024 | 13:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA