Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı | Video
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kısa bir süre içerisinde söndürdüğü, olayın yaşandığı otoyolun ise geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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