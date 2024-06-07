Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Özel Kuvvetleri’nden ortak Kafkas Kartalı Tatbikatı | Video
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla Azerbaycan’da düzenlenen "Kafkas Kartalı 2024" Özel Kuvvet Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.
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