Video Dünya Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Özel Kuvvetleri’nden ortak Kafkas Kartalı Tatbikatı | Video
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Özel Kuvvetleri’nden ortak Kafkas Kartalı Tatbikatı | Video

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Özel Kuvvetleri’nden ortak Kafkas Kartalı Tatbikatı | Video

07.06.2024 | 12:41

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla Azerbaycan’da düzenlenen "Kafkas Kartalı 2024" Özel Kuvvet Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla "Kafkas Kartalı 2024" Özel Kuvvet Tatbikatı gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, tatbikat planına göre alarm sinyali ile harekete geçen özel kuvvetler, temsili düşmanın önemli stratejik ve askeri hedeflerine baskın düzenlemek amacıyla belirlenen noktalara doğru ilerledi. Özel Kuvvetler, belirlenen noktalarda avantajlı pozisyonlar alarak görevlerini başarıyla tamamladılar.
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