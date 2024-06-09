Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü | Video 09.06.2024 | 15:35 Pakistan’ın Sahiwal kentinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde çıkan yangın sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.