Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü | Video
Pakistan’ın Sahiwal kentinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde çıkan yangın sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.
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