Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! O anlar kamerada | Video
İstanbul Fatih'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli bir kişi kurşun yağdırdı. Durmaz, çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anı anbean kameralara yansıdı.
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