Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! O anlar kamerada | Video

İstanbul Fatih'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli bir kişi kurşun yağdırdı. Durmaz, çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anı anbean kameralara yansıdı.