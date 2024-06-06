Video Haber Şanlıurfa’da başıboş köpekler saldırmıştı! Köpekler kuduz çıktı…
Şanlıurfa’da başıboş köpekler saldırmıştı! Köpekler kuduz çıktı…

Şanlıurfa’da başıboş köpekler saldırmıştı! Köpekler kuduz çıktı…

06.06.2024 | 00:42

Şanlıurfa’da sokakta başıboş köpekler tarafından M.Ş. isimli vatandaş saldırıya uğramıştı. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

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