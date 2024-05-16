Küçükçekmece'de eski nişanlı dehşeti | Video 16.05.2024 | 14:32 Küçükçekmece'de işine gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban (28) eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan saldırgan aranıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. İşe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Gökhan Y., Bahar Kaban'a ateş etti. Eski nişanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken Bahar Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 22 Haziran'da evleneceği öğrenilen genç kadının eski nişanlısı tarafından bir süredir rahatsız edildiği ve polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.