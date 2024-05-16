Sigorta parası için eşini zehirleyerek öldürmeye çalıştı | Video
ABD'de Melody isimli kadın, sigorta parası için eşini zehirleyerek öldürmeye çalıştı. Kocasının içtiği kahvenin tadının farklı olduğunu fark ederek evine yerleştirdiği kamera görüntüleriyle gerçeği öğrendi. Öldürülmeye çalışan Amerikalı vatanda, kahve makinesinin içine çeşitli deterjan ve çamaşır suyu koyduğu görülen karısının görüntülerini toplayarak mahkemeye verdi. Mahkeme, sigorta parası için eşini zehirlemeye çalışan kadını, 'cinayete teşebbüsten' tutuklanmasına karar verdi. Amerika'da yaşanan cinayet girişimi gündem oldu.
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