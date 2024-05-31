Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan'dan ağlatan 'Gülşah Çomoğlu' paylaşımı... | Video

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti. 38 yaşında yaşamını yitiren Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı. 29 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncu Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs'ta 38. doğum gününde toprağa verildi. Oyuncu İlayda Alişan, kuzeni Gülşah Çomoğlu'nun 2019 yılındaki doğum günü kutlamasına ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.