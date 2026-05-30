Kadıköy'de "Failler dışarı" sesleri! Ozan Güven kadınların protestosu sonrası mekanı terk etti

30 Mayıs 2026 | 12:04

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir kafede kadın müşterilerin tepkisiyle karşılaştı. Protesto alkışları ve sloganlar eşliğinde mekandan ayrılmak zorunda kalan Güven'in o anları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.