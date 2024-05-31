Müge Anlı’da korkunç gerçek açığa çıktı... Üvey kızlarına yıllarca tecavüz etmiş! | Video
17 Mayıs Cuma günü Muğla'dan kaybolan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir kayıplarının 15. Gününde bulundu. Mide bulandıran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Stüdyoya kızları aramak için gelen adamın, kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.
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