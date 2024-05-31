Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı! Canlı yayında elleri kelepçelendi | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dün başvuran Selahattin Yalnız, üvey kızı ve onun yakın arkadaşının kendilerine uyku ilacı vererek evden kaçtığını söylemişti. Müge Anlı’nın bugünkü bölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı. İki kız kardeş, Müge Anlı'ya üvey babaları tarafından yıllarca şiddet gördüklerini ve tecavüze uğradıklarını anlattı. Bunun üzerine Selahattin Yalnız isimli şahsın canlı yayında elleri kelepçelendi.
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