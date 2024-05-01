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Video Dünya Fransa'da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti
Fransa'da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti

Fransa'da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti

01.05.2024 | 17:25

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Lyon kentinde yoğun katılımın olduğu 1 Mayıs kutlaması sırasında polis, göstericilere müdahalede bulundu.

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