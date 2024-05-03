Uçakta bebeğini koltuğa bantladı! Binlerce yorum geldi: "Bu yasal mı?" | Video
Minneapolis, Minnesota'daki Eden Prairie'den bir anne, verdiği seyahat tüyosuyla büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Lisa Flom adlı kadın, sosyal medya hesabında paylaştığı videosunun ardından gelen yorumlarda, “bu yasal mı?” diyenlerin yanı sıra “çok mantıklı” diyenler de oldu. İşte “bu nasıl annelik” tartışmasına yol açan o video…
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