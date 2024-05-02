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Video Dünya Rusya’dan Odessa’ya füzeli saldırı | Video
Rusya’dan Odessa’ya füzeli saldırı | Video

Rusya’dan Odessa’ya füzeli saldırı | Video

02.05.2024 | 10:36

Rusya güçlerinin, Ukrayna’daki Odessa kentinde bulunan bir posta deposuna düzenlediği füzeli saldırıda 14 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanında Nova Post şirketinin posta deposuna füzeli saldırı düzenlediğini ve 14 kişinin yaralandığını belirtti. Kiper, ağır yaralı bir kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Nova Post şirketinin Başkanı Vladimir Popereshniuk, saldırıdan hemen önce 18 çalışanın sığınağa ulaşarak yara almadan kurutulduğunu aktardı. Füze saldırısının ardından kısa sürede şiddetlenen yangın nedeniyle deponun yükleme alanı büyük hasar görürken, ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Aralarında psikologların da bulunduğu 68 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.
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