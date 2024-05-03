Silivri’de kan donduran cinayet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video
Silivri’de babasıyla tartışan 22 yaşındaki şahıs önce kendini daha sonra babasını boğazından bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şahıs, evin arkasında bulunan bir barakada bulundu.
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