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Video Yaşam Silivri’de kan donduran cinayet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video
Silivri’de kan donduran cinayet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video

Silivri’de kan donduran cinayet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video

03.05.2024 | 14:26

Silivri’de babasıyla tartışan 22 yaşındaki şahıs önce kendini daha sonra babasını boğazından bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şahıs, evin arkasında bulunan bir barakada bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay sabah saatlerinde Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki Oğuzhan Kanat kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı. Olay sonrası Oğuzhan Kanat evden kaçtı. Anne ve kız kardeş ise işten eve döndüklerinde baba Selamet Kanat'ı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında Baba Selamet Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında evden kaçan Oğuzhan Kanat, Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu. Kanat, ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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