6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Dünya Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi | Video
Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi | Video

Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi | Video

30.04.2024 | 15:17

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 169'a yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında dün şiddetli yağışın ardından barajın çökmesi sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiğini, sel felaketinde toplam can kaybının 169'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, "Yağmurların başlamasından bu yana 169 kişiyi kaybettik. Hükümet ayrıca kayıp olduğu bildirilen kişileri bulmak için arama ve kurtarma operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Mart, Nisan ve Mayıs ayları arasında her zaman yağmur yağar, ancak şimdi yağış miktarı iklim değişikliği nedeniyle normalin üzerinde" ifadelerini kullandı. Kenya Meteoroloji Dairesi, bazı bölgelerde şiddetli yağışların bu hafta da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkent Nairobi ve ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve büyük hasara yol açmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 169’a yükseldi | Video 04:14
Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi | Video 30.04.2024 | 15:17
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 00:33
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 30.04.2024 | 16:31
Hindistan’da heyelan faciası: 5 ölü | Video 05:35
Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü | Video 30.04.2024 | 15:11
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 30.04.2024 | 14:53
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 30.04.2024 | 14:22
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 14:05
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 13:52
Gazze’de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 02:03
Gazze'de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 30.04.2024 | 13:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 01:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 30.04.2024 | 12:05
Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video 01:39
Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video 30.04.2024 | 09:19
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video 01:15
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video 29.04.2024 | 13:26
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video 01:23
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video 29.04.2024 | 11:57
Çin’de hortum: 5 ölü | Video 02:03
Çin’de hortum: 5 ölü | Video 28.04.2024 | 15:24
Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 01:13
Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 28.04.2024 | 15:24
ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilerde yaklaşık 300 gözaltı | Video 06:00
ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilerde yaklaşık 300 gözaltı | Video 28.04.2024 | 14:17
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 01:34
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 28.04.2024 | 13:56
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 05:35
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale | Video 00:59
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
İngilizler Gazze için meydanlarda! Destek gösterileri Avrupa’ya yayıldı | Video 13:54
İngilizler Gazze için meydanlarda! Destek gösterileri Avrupa'ya yayıldı | Video 27.04.2024 | 15:18
Süleymaniye’deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı | Video 00:11
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı | Video 27.04.2024 | 15:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA