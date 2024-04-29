Yalova’da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı, 1 ölü, 7 yaralı | Video 29.04.2024 | 14:12 Yalova Bursa kara yolunda meydana gelen kazada cip peş peşe 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi ölürken 7 kişide yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi istikametinde ilerleyen E.K yönetimindeki cip önce aynı istikamette giden R.K idaresindeki otomobile, sonrasında da E.K idaresindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine girerek duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk araçtan fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi.Kazada 3 araçta bulunan biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Bölgede ayrıca savcı gelerek inceleme gerçekleştirdi.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.