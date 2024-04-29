Yalova’da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı, 1 ölü, 7 yaralı | Video
Yalova Bursa kara yolunda meydana gelen kazada cip peş peşe 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi ölürken 7 kişide yaralandı.
Kazada 3 araçta bulunan biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Bölgede ayrıca savcı gelerek inceleme gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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