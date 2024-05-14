Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi | Video
Taksim Meydanı’nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, araç içi kamerası olmayan 6 ticari taksiye toplam 38 bin 634 TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.
TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
Yapılan denetimlerde 5 ticari taksi, araç içi kamerası bulunmamasından dolayı bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücülere ise kişi başı 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 38 bin 634 lira para cezası uygulandı.
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