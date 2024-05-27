Video Haber Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki
Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki

Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki

27.05.2024 | 19:50

Sabah.com.tr özel haberler ekibi, Esenler’de Katil İsrail’in Refah’taki saldırısını protesto eden bir kadın ve ona tepki gösteren vatandaşlar arasındaki diyaloğu saniye saniye kaydetti. Genç kadın kendisine, “Daha çok gençsin” diyen vatandaşa, “Tepki göstermek için yaşlanmayı mı bekleyelim” sözleri ile yanıt verdiği görüldü. İşte o anlar…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki 00:59
Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki 27.05.2024 | 19:50
Papua Yeni Gine’de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında! 01:22
Papua Yeni Gine'de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında! 27.05.2024 | 18:47
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! 03:17
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! 27.05.2024 | 18:42
SON DAKİKA | Erzincan İliç’te yeni toprak kayması 01:17
SON DAKİKA | Erzincan İliç'te yeni toprak kayması 27.05.2024 | 18:25
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı 00:40
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı 27.05.2024 | 17:58
Mahmut Övür | FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü 05:25
Mahmut Övür | FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü 27.05.2024 | 16:47
Hilal Kaplan | Srebrenitsa... 03:10
Hilal Kaplan | Srebrenitsa... 27.05.2024 | 16:44
Haşmet Babaoğlu | Bak! Dur ve bak! 02:55
Haşmet Babaoğlu | Bak! Dur ve bak! 27.05.2024 | 16:42
Melih Altınok | Bu köpekler nereden çıktı? 04:28
Melih Altınok | Bu köpekler nereden çıktı? 27.05.2024 | 16:38
MHP Lideri Bahçeli: Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak | Video 15:31
MHP Lideri Bahçeli: "Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak" | Video 27.05.2024 | 15:03
Başkan Erdoğan’dan flaş mesaj: Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz | Video 29:51
Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: "Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz" | Video 27.05.2024 | 14:41
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 03:45
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 27.05.2024 | 14:40
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 00:55
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 27.05.2024 | 08:53
İsrail’den Refah’ta katliam! 40’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 12:31
İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 27.05.2024 | 00:34
İsrail’den Refah’ta katliam! 40’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 01:15
İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 27.05.2024 | 00:27
İsrail’den Refah’ta katliam! 40’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 01:37
İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 26.05.2024 | 23:55
Bodrum’da deniz üstüne beton döküp çelik profil döşemişler 00:21
Bodrum’da deniz üstüne beton döküp çelik profil döşemişler 26.05.2024 | 21:06
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’dan kazayla ilgili ilk açıklama 03:55
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan kazayla ilgili ilk açıklama 26.05.2024 | 20:59
İzmit Körfezi’nde kırlangıç yakalandı 00:38
İzmit Körfezi'nde kırlangıç yakalandı 26.05.2024 | 20:40
Mersin’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var 03:11
Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var 26.05.2024 | 20:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA