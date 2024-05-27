Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki

Sabah.com.tr özel haberler ekibi, Esenler’de Katil İsrail’in Refah’taki saldırısını protesto eden bir kadın ve ona tepki gösteren vatandaşlar arasındaki diyaloğu saniye saniye kaydetti. Genç kadın kendisine, “Daha çok gençsin” diyen vatandaşa, “Tepki göstermek için yaşlanmayı mı bekleyelim” sözleri ile yanıt verdiği görüldü. İşte o anlar…