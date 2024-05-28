Video Yaşam Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video
Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video

Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video

28.05.2024 | 10:05

Bahçelievler'de bulunan oyun salonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında iş yerinin önünde bulunan ve oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı öğrenilen 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetti. Saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 16.40 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Nil Sokak üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi. İddiaya göre otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinde uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rast gele ateş etti. Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan Eyüp Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Eyüp Kara cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından saldırganlar olayda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Otomobilin arkasında bulunan minibüsün ise geri geri geldiği ve çevredeki vatandaşların koşuşturması görüntülerde yer alıyor.

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