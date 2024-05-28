İstanbul Pendik'teki parçalanmış ceset dehşeti olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:27
00:44
00:48
Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 28.05.2024 | 13:38
05:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 28.05.2024 | 11:22
02:02
Seyhan polisi saksıya gizlenmiş halde uzun namlulu silah ele geçirdi | Video 28.05.2024 | 10:44
02:18
Jandarmadan 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu | Video 28.05.2024 | 10:19
03:40
Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video 28.05.2024 | 10:05
02:21
Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı | Video 28.05.2024 | 08:45
01:16
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama | Video 28.05.2024 | 08:45
00:24
49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video 28.05.2024 | 08:45
06:52
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video 27.05.2024 | 15:58
02:08
00:56
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 27.05.2024 | 15:19
00:32
03:45
08:33
01:50
00:29
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 27.05.2024 | 12:26
01:01
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 27.05.2024 | 12:03
00:30
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 27.05.2024 | 10:36