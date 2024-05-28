Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.
Ayvalık Polisi'nin gerçekleştirdiği operasyonda; B.K. isimli şahıs ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.
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