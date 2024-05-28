Video Yaşam Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video
Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video

Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video

28.05.2024 | 13:38

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

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Yapılan operasyonda; 2 kilo 488 gram esrar (skunk) maddesi, boyları 20 ila 30 cm arasında değişen saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazının yanı sıra çadır ve ekipmanlar, uyuşturucu madde kurutmasında kullanılan 2 parça halinde tel askı, çeşitli ebatlarda Hint keneviri ekmek için kullanılacak boş saksılar, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörlerle uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli miktarlarda bitki topraklarıyla ekipmanlar ele geçirildi.

Ayvalık Polisi'nin gerçekleştirdiği operasyonda; B.K. isimli şahıs ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.
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