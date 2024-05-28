Samsun'da 5 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video
Türkiye'ye kaçak yolla giren Afgan uyruklu 5 kişiyi Rize'den İstanbul'a götüren 2 göçmen kaçakçısı Samsun polis tarafından yakalandı.
5 göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere yasal işlem başlatılırken, Ö.A. ve S.A. ise polis "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.A. ve S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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