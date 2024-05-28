Samsun'da 5 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 28.05.2024 | 14:55 Türkiye'ye kaçak yolla giren Afgan uyruklu 5 kişiyi Rize'den İstanbul'a götüren 2 göçmen kaçakçısı Samsun polis tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye Van'dan kaçak yolla girip Rize'ye giden Afganistan uyruklu 5 göçmen, Rize'den de İstanbul'a giderken Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Ordu karayolunda yakalandı. Polis yaptığı araştırmada göçmenleri Ö.A.'nın aracıyla İstanbul'a götürdüğü, S.A.'nın ise ikinci bir araçla öncülük yapıp yol boyunca polis uygulamalarını haber verdiği tespit edildi.5 göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere yasal işlem başlatılırken, Ö.A. ve S.A. ise polis "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.A. ve S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.