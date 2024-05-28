Video Yaşam Fatih’te dehşet! Eşinin boğazını bıçakla kestikten sonra kayıplara karıştı | Video
Fatih’te dehşet! Eşinin boğazını bıçakla kestikten sonra kayıplara karıştı | Video

Fatih’te dehşet! Eşinin boğazını bıçakla kestikten sonra kayıplara karıştı | Video

28.05.2024 | 14:54

Fatih’te bir kişi, 2 yıl önce evlendiği yabancı uyruklu eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri, katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay geçtiğimiz pazar akşamı Fatih Yedikule Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua'yla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğukan Uğur, eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Doğukan Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

"ARKA SOKAĞA OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ GELİNCE NE OLUYOR, FALAN DİYE BAKTIK"
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerini gören esnaf Mehmet Akhan, "Kadını buradan geçerken tanırım. Bazen benden alışveriş yapardı. Kadının yabancı uyruklu olduğunu biliyorum. Arka sokaktaki binanın bodrum katından oturduklarını biliyorum. Arka sokağa olay yeri inceleme ekipleri gelince ne oluyor, diye baktık. Öğrendiğimiz kadarıyla cinayet işlendiğini duyduk. Olay yeri inceleme ekibi, savcı geldi" dedi.

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