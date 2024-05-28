Fatih’te dehşet! Eşinin boğazını bıçakla kestikten sonra kayıplara karıştı | Video
Fatih’te bir kişi, 2 yıl önce evlendiği yabancı uyruklu eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri, katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
"ARKA SOKAĞA OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ GELİNCE NE OLUYOR, FALAN DİYE BAKTIK"
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerini gören esnaf Mehmet Akhan, "Kadını buradan geçerken tanırım. Bazen benden alışveriş yapardı. Kadının yabancı uyruklu olduğunu biliyorum. Arka sokaktaki binanın bodrum katından oturduklarını biliyorum. Arka sokağa olay yeri inceleme ekipleri gelince ne oluyor, diye baktık. Öğrendiğimiz kadarıyla cinayet işlendiğini duyduk. Olay yeri inceleme ekibi, savcı geldi" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
00:45
Malatya’da, 'düşük ayarlı altın' operasyonu | Video 28.05.2024 | 14:55
04:27
00:44
00:48
Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 28.05.2024 | 13:38
05:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 28.05.2024 | 11:22
02:02
Seyhan polisi saksıya gizlenmiş halde uzun namlulu silah ele geçirdi | Video 28.05.2024 | 10:44
02:18
Jandarmadan 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu | Video 28.05.2024 | 10:19
03:40
Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video 28.05.2024 | 10:05
02:21
Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı | Video 28.05.2024 | 08:45
01:16
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama | Video 28.05.2024 | 08:45
00:24
49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video 28.05.2024 | 08:45
06:52
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video 27.05.2024 | 15:58
02:08
00:56
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 27.05.2024 | 15:19
00:32
03:45
08:33
01:50
00:29
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 27.05.2024 | 12:26