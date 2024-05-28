Seyhan polisi saksıya gizlenmiş halde uzun namlulu silah ele geçirdi | Video
Adana’da Seyhan polisi iki farklı eve yaptığı operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile saksıya gömülü halde uzun namlulu silah ele geçirdi. Olayla ilgili 3’ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.
"ÇİÇEK SAKSISINDA SİLAH ÇIKTI"
Ekipler bunun üzerine Leyla G. ile Suzan A.'nın evine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda Leyla G.'nin ikametinde çiçek saksısındaki toprağı kazan polis çuvalda uzun namlulu silah ile 2 şarjör ve 68 mermi ele geçirdi. Suzan A.'nın evinde de 2 ruhsatsız tabanca ile 10 mermi çıktı. Leyla G., akrabası A.K. (17), Suzan A. ve gelini Tuğba A. gözaltına alındı.
İfadeleri alınan şüphelilerden A.K., "Leyla'nın evinde bulunan uzun namlulu silah bana ait. Birkaç gün önce tanımadığım bir kişiden satın aldım. Balkonun altında toprak vardı. Bulunmasın diye çuvala koyup, gömdüm" dedi.
Leyla G. ise ifadesinde, "A.K., eşimin yakını olur. Bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Evime ondan başkası girmedi. Silah A.K.'nin" diyerek suçu inkar etti. Suzan A. ile Tuğba A.'da silahların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K., Leyla G., Suzan A. ile Tuğba A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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