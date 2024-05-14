4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi | Video
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yurt dışından çalışma vaadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran karı-koca düzenlenen operasyon sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Dosya şüphelisi 1 şahsın, daha önce işlemiş olduğu fuhşa teşvik, aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçundan bir ay önce tutuklandığı belirtildi.
Çalışmalar kapsamında fuhuş organizatörü oldukları iddia edilen Kırgızistan uyruklu Gulzade A, kocası Mustafa C.S ile fuhuşta kullanılan korsan taksi sürücüleri oldukları iddia edilen Adnan B, Mehmet A. ve Emrah G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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