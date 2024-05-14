Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video
Fatih’te iki ayrı motosikletle tur atan 3 hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN BULUNMASINI İSTEDİ
Çalınan motosikletin sahibi Celal Çelebi olay ile ilgili, "Ben burada otel işletiyorum. Yorgundum, buraya gelince motorumu otelimin önüne çektim ve direksiyonumu kilitledim. Ardından 3 kişi geliyor ve sanki kendi motosikletleriymiş gibi buradan alıp gidiyorlar. Değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu motor hala bulunamadı, hırsızlardan haber yok. Hırsız yakalanıyor, 5 dakika sonra hırsız dışarıda. Bu hırsızlara gerçek bir ceza vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.
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