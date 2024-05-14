Video Yaşam Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video
Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video

Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video

14.05.2024 | 10:02

Fatih’te iki ayrı motosikletle tur atan 3 hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece geç saatlerde Sultan Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İki ayrı motosikletle gezen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri ve değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalmak için harekete geçti. 2 kişi motosiklete doğru hareket ederken diğer şüpheli ise motosikletinden inmedi. Şüpheli şahıslardan biri motosikletin üzerine binerek hareket ettirmeye çalışırken bir diğeri direksiyon kilidini açmaya çalıştı. Direksiyon kilidini açamayan şüpheli şahıslar bir süre sonra motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahısların 1 milyon değerindeki motosikleti çaldıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN BULUNMASINI İSTEDİ
Çalınan motosikletin sahibi Celal Çelebi olay ile ilgili, "Ben burada otel işletiyorum. Yorgundum, buraya gelince motorumu otelimin önüne çektim ve direksiyonumu kilitledim. Ardından 3 kişi geliyor ve sanki kendi motosikletleriymiş gibi buradan alıp gidiyorlar. Değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu motor hala bulunamadı, hırsızlardan haber yok. Hırsız yakalanıyor, 5 dakika sonra hırsız dışarıda. Bu hırsızlara gerçek bir ceza vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’da canlı yayınlandı: İşte Şaban Ataş’ın cesedinin bulunduğu anlar! | Video 16:39
Müge Anlı'da canlı yayınlandı: İşte Şaban Ataş’ın cesedinin bulunduğu anlar! | Video 14.05.2024 | 11:58
Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın eski eşi cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etmişti! Cinayet gününü anlattı... | Video 03:20
Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın eski eşi cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etmişti! Cinayet gününü anlattı... | Video 14.05.2024 | 11:04
İstanbul merkezli 7 ilde forex dolandırıcılığı: 41 kişi yakalandı | Video 01:11
İstanbul merkezli 7 ilde forex dolandırıcılığı: 41 kişi yakalandı | Video 14.05.2024 | 10:45
Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi | Video 05:32
Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi | Video 14.05.2024 | 10:04
Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video 05:38
Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video 14.05.2024 | 10:02
​Müge Anlı’ya tek tek anlattı! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video 04:18
​Müge Anlı’ya tek tek anlattı! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video 14.05.2024 | 10:48
Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video 02:18
Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video 14.05.2024 | 09:55
Fırtınanın etkili olduğu Samandağ’da hortum böyle görüntülendi | Video 00:54
Fırtınanın etkili olduğu Samandağ'da hortum böyle görüntülendi | Video 14.05.2024 | 09:41
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:24
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 14.05.2024 | 09:38
Kuvvetli yağışlar derelerin debisini artırdı, caddeler göle döndü | Video 03:28
Kuvvetli yağışlar derelerin debisini artırdı, caddeler göle döndü | Video 14.05.2024 | 09:02
Kocaeli’de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada | Video 01:47
Kocaeli'de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada | Video 14.05.2024 | 09:00
Evsiz kadının muhteşem dönüşümü! Tüm dünyayı şoke etti: Gözlerinize inanamayacaksınız... | Video 02:22
Evsiz kadının muhteşem dönüşümü! Tüm dünyayı şoke etti: Gözlerinize inanamayacaksınız... | Video 14.05.2024 | 09:05
Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin’de yakalandı | Video 01:14
Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı | Video 14.05.2024 | 09:00
Elazığ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü | Video 01:10
Elazığ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü | Video 13.05.2024 | 16:36
ABD’li profesörün ilk kaçakçılığı olmadığı ortaya çıktı | Video 00:09
ABD’li profesörün ilk kaçakçılığı olmadığı ortaya çıktı | Video 13.05.2024 | 16:09
Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti | Video 02:55
Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti | Video 13.05.2024 | 15:57
Anneler Gününde cesedi bulunmuştu, talihsiz kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 07:17
Anneler Gününde cesedi bulunmuştu, talihsiz kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 13.05.2024 | 15:34
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı olayının yeni görüntüsü oraya çıktı | Video 05:43
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı olayının yeni görüntüsü oraya çıktı | Video 13.05.2024 | 15:21
İETT otobüsü patates yüklü kamyonete çarptı: Seyyar satıcı, şoförü canını alacağım diye böyle tehdit etti | Video 01:57
İETT otobüsü patates yüklü kamyonete çarptı: Seyyar satıcı, şoförü "canını alacağım" diye böyle tehdit etti | Video 13.05.2024 | 15:21
Meteoroloji’den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video 03:52
Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video 13.05.2024 | 15:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA