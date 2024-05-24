Video Yaşam Erzurum’da kadın cinayeti: Önce eşini silahla vurdu, sonra polise kendini ihbar etti | Video
Erzurum’da kadın cinayeti: Önce eşini silahla vurdu, sonra polise kendini ihbar etti | Video

Erzurum’da kadın cinayeti: Önce eşini silahla vurdu, sonra polise kendini ihbar etti | Video

24.05.2024 | 12:32

Erzurum’da Halil Çiğerli (73) isimli şahıs sabah saatlerinde evinde eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ülkemizdeki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Erzurum'un Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahalllesi 1. Dadaş Sokak'ta meydana gelen olayda; 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşi Hamgül Çiğerli'yi (71) vurduktan sonra polisi arayarak haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı bulunduğu yerde gözaltına alırken, 112 unsurları şahsın evine gitti. Ancak sağlık personeli ve polis kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı'da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da kadın cinayeti: Önce eşini silahla vurdu, sonra polise kendini ihbar etti | Video 02:07
Erzurum’da kadın cinayeti: Önce eşini silahla vurdu, sonra polise kendini ihbar etti | Video 24.05.2024 | 12:32
Ankara’da telefonuna bakarak yürüyen yaya otobüsle böyle çarpıştı | Video 00:45
Ankara'da telefonuna bakarak yürüyen yaya otobüsle böyle çarpıştı | Video 24.05.2024 | 12:32
3 kişi hayatını kaybetmişti! Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:24
3 kişi hayatını kaybetmişti! Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.05.2024 | 11:57
Tatvan’da şiddetli patlama! Alevler daireyi sardı | Video 01:40
Tatvan’da şiddetli patlama! Alevler daireyi sardı | Video 24.05.2024 | 11:12
30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video 01:56
30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video 24.05.2024 | 11:26
Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 03:33
Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 24.05.2024 | 10:56
Tırın dorsesi kamyoneti böyle savurdu! 3 ölü,4 yaralı | Video 03:22
Tırın dorsesi kamyoneti böyle savurdu! 3 ölü,4 yaralı | Video 24.05.2024 | 10:57
Sahibinden satılık belgeli göktaşı | Video 02:51
Sahibinden satılık belgeli göktaşı | Video 24.05.2024 | 10:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 04:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 24.05.2024 | 10:55
Diyarbakır’da salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi | Video 00:28
Diyarbakır’da salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 10:15
Narkotik polislerin kamyonette 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi | Video 00:57
Narkotik polislerin kamyonette 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi | Video 24.05.2024 | 10:10
Bursa’da feci kaza! Yağmurda kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 02:58
Bursa'da feci kaza! Yağmurda kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 24.05.2024 | 10:01
Bursa’da tır makas attı, otomobillere yol vermedi | Video 00:29
Bursa'da tır makas attı, otomobillere yol vermedi | Video 24.05.2024 | 09:55
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! | Video 02:16
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video 24.05.2024 | 10:33
Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video 00:43
Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video 24.05.2024 | 09:55
İstanbul’da hareketli anlar! İETT otobüsü yandı, vatandaş müdahale etti | Video 01:11
İstanbul’da hareketli anlar! İETT otobüsü yandı, vatandaş müdahale etti | Video 24.05.2024 | 10:26
Beyoğlu’nda faciadan dönüldü: Freni tutmayan vinç ve kamyon yeşillik alana girdi | Video 00:48
Beyoğlu’nda faciadan dönüldü: Freni tutmayan vinç ve kamyon yeşillik alana girdi | Video 24.05.2024 | 09:55
İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video 03:13
İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video 24.05.2024 | 09:55
İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:02
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 24.05.2024 | 09:41
Amasya’da devriye gezen bekçiler fark etti, minibüste 26 tarihi küp ele geçirildi | Video 01:14
Amasya’da devriye gezen bekçiler fark etti, minibüste 26 tarihi küp ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 09:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA