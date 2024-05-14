İstanbul merkezli 7 ilde forex dolandırıcılığı: 41 kişi yakalandı | Video
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerden milyonlarca liralık forex vurgunu yapan şebeke çökertildi. Düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalanırken, dolandırıcıların 26’sı tutuklandı.
FOREX VURGUNU YAPAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ
Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu, geri kalan 16 şebeke ferdinin ise yurt dışında yaşadıkları tespit edildi. Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda 2 poker masası, 1 rulet masası, çok sayıda oyun pulu, bir miktar uyuşturucu madde ve konu ile alakalı dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, 10 Mayıs'ta adli makamlara sevk edildi. Şebeke üyelerinin 5'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 36 şahıs mevcutlu olarak mahkemeye çıkarıldı. 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:39
03:20
01:11
İstanbul merkezli 7 ilde forex dolandırıcılığı: 41 kişi yakalandı | Video 14.05.2024 | 10:45
05:32
Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi | Video 14.05.2024 | 10:04
05:38
Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video 14.05.2024 | 10:02
04:18
02:18
Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video 14.05.2024 | 09:55
00:54
Fırtınanın etkili olduğu Samandağ'da hortum böyle görüntülendi | Video 14.05.2024 | 09:41
01:24
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 14.05.2024 | 09:38
03:28
Kuvvetli yağışlar derelerin debisini artırdı, caddeler göle döndü | Video 14.05.2024 | 09:02
01:47
02:22
01:14
Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı | Video 14.05.2024 | 09:00
01:10
Elazığ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü | Video 13.05.2024 | 16:36
00:09
ABD’li profesörün ilk kaçakçılığı olmadığı ortaya çıktı | Video 13.05.2024 | 16:09
02:55
Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti | Video 13.05.2024 | 15:57
07:17
05:43
01:57
03:52
Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video 13.05.2024 | 15:38