Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi | Video
Turizm sezonunun açıldığı Antalya’da deniz polisi, denetimlerini sıklaştırmaya başladı. Teknolojiye ayak uydurarak ekipman ağını sürekli yenileyen deniz polisi, boğulma, mahsur kalma, intihar teşebbüsü gibi olaylarda elektronik uzaktan kumandalı can simitleri, sualtı robotu (ROW) ve yüksek hızdaki karakol ve operasyon botlarıyla anlık müdahalede bulunuyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü de riskli alanlardaki kazazedeleri daha hızlı ve etkin şekilde kurtarabilmek için gelişen teknolojiye ayak uydurarak ekipman ağını sürekli yeniliyor. Müdürlükte, zorlu hava şartlarındaki, riskli kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan elektronik uzaktan kumandalı 5 can simidi, sualtında gerçekleşen adli, idari olaylara ilişkin, derin ve sualtı görüşünün yetersiz kalması durumunda kullanılan sualtı robotu (ROW), 4'ü karakol, 2'si operasyon olmak üzere 6 bot, yeterlilik sağlayacak düzeyde gemi adamı ve dalgıç personelleri yer alıyor.
TATBİKAT SIRASINDA GELEN İHBAR EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ
Ekipman ağları tanıtımı ve boğulma tatbikatının yapıldığı sırada düşen gerçek bir ihbar ise deniz polisi ekiplerini alarma geçirdi. Yaklaşık 40 metrelik falezlerde genç bir kadının intihara teşebbüs ettiği bilgisini alan ekipler, botlarla belirtilen adrese 1 dakikada ulaştı. Deniz polisi, herhangi bir düşme ya da atlamaya karşı hazır kıta bulunurken, genç kadın müzakereci polis memurunun hayat kurtaran hamlesiyle bulunduğu yerden alınarak güvenlik bölgeye çekildi.
"ALAN DIŞINA ÇIKILDIĞINDA BOĞULMA VE KRAMP VAKALARIYLA KARŞILAŞIYORUZ"
Yaz sezonun açılmasıyla birlikte kent sakinleri ile yurt içi ve dışından gelen misafirlerin güven içinde tatil geçirmesi için hizmetleri iki katına çıkardıklarını aktaran Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürü Vekili Remzi Sert, mevcuttaki 4'ü karakol 2'si operasyon botu olmak üzere toplam 6 bot, gemi ve kurbağa adamlarla birlikte sezonuna hazır olduklarını söyledi.
Artan yoğunlukla birlikte boğulma ve diğer vakalara karşı hazır olduklarını sözlerine ekleyen Sert, tatilciler için de bir uyarıda bulundu. Sert, "Kendilerine ayırılan yüzme alanını aşmamalarını rica ediyoruz. Malum sahil şeridinde şu fazla gemi ve tekne trafiği var. Ek olarak bu alanın dışına çıkıldığında boğulma ve kramp vakalarıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızdan tekrar ricamız, bu alanların dışına çıkmamaları" dedi.
"BİZİM İŞİMİZ DAKİKALARLA DEĞİL, SANİYELERLE"
Gemi adamı Komiser Uğur Arı, 7/24 esasına göre hizmet verdiklerini. Sezonla birlikte özellikle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandığını ve denetimleri deniz polisi olarak denetimleri sıkılaştırdıklarını söyledi. Arı, özellikle sahil bantlarında yer alan yüzme şamandıralarını aşan vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için son derece önemli. Bu konuda sık sık uyarılarda bulunuyoruz" dedi.
Meydana gelen boğulma vakalarında olabildiğince hızlı sürede belirtilen adrese gittiklerini kaydeden Arı, "Maksimum sürede vakalara intikal etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz dakikalarla değil, saniyelerle" ifadelerine yer verdi.
ELEKTRONİK CAN SİMİDİ VE RWO
Gemi adamı Komiser Çağlar Gürsoy da, teknolojik gelişmelere bağlı olarak deniz polisinin de envanterini güncel tuttuğunu anlattı. Elektronik can simidi ve sualtı robotu (ROW) ile ilgili bilgiler paylaşan Gürsoy, "Dalgıçlarımız veya hizmet botlarımızın müdahale edemediği deniz şartlarında elektronik can simidimizi karadan gönderiyoruz. Yaklaşık 800 metre kadar menzili mevcut, 200 kiloya kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Boş işlem görürken 17 km hız, üzerinde 200 kiloya kadar ağırlık var ise 7 kilometre hızda gidebiliyor. ROW cihazını ise yüksek derin sularda ve su altı görüşünün kısıtlı olduğu alanlarda kullanıyoruz. Adli ve idari olaylarda sualtı robotumuz sonar vasıtasıyla bize bilgi aktarmakta, konu ne ise bunu belirlememize imkan sağlıyor" diye konuştu.
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