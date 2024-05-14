Video Yaşam Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu | Video
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu | Video

Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu | Video

14.05.2024 | 15:41

Balıkesir merkezli FETÖ terör örgütüne yönelik İstanbul Kırklareli ve Muş'ta eş zamanlı yapılan operasyonlarda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ Terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı kamu kurumlarına personel alım sürecinde örgütün mahrem sorumluları tarafından örgüt içi mülakat notları ve örgüte olan bağlılıkları derecelendirilerek kodlanan şüpheli şahısların deşifre ve tespiti yapıldı. Örgüte bağlılığı kodlanan şüphelilerin mahrem sorumluların referansı ile kamu kurumlarına yerleştirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar necisinde örgütsel kodlarla derecelendirilen şahıslardan 11 şüpheli şahsa yönelik bu sabah Balıkesir merkezli Balıkesir, İstanbul, Kırklareli ve Muş'ta eş zamanlı yapılan operasyonlarda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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